السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عبرت منفذ الوديعة الحدودي مئات الشاحنات الإغاثية تحمل على متنها مساعدات إنسانية متنوعة في طريقها لمختلف المدن والمحافظات في اليمن منذ مطلع العام الحالي 2019م، اتساقا مع الدور الإنساني الذي تتبناه السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من أجل تخفيف حدة معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الانتهاكات الإنسانية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وجرى تسيير 546 شاحنة تحمل 10,640 طنا من السلال الغذائية والمواد الطبية والإيوائية والأدوية والتمور وأجهزة الغسيل الكلوي والأطقم المدرسية وغير ذلك، متوجهة إلى محافظات ومدن اليمن دون استثناء، ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,688 كرتونا من التمور للنازحين والمتضررين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 10,128 فردا.

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في الإطار نفسه، ينفذ المركز عددا من البرامج والمشاريع المجتمعية التنموية المستدامة في اليمن التي تهدف إلى حماية أسر الأيتام والمعيلات وتوفير حياة كريمة لهم، ومنها مشروع «لست وحدك «ومشروع تحسين سبل العيش وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود من خلال تنفيذ برامج التدريب الحرفي والتمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة.

ونفذ المركز مشروع «لست وحدك» لحماية أسر الأيتام في اليمن، ويشمل مديريتي نهم وخولان بمحافظة صنعاء، ومديرية المخا بمحافظة تعز، ومديريتي الغيل والحزم بمحافظة الجوف، ومديريتي القرشية وولد ربيع بمحافظة البيضاء، ومدينة مأرب بمحافظة مأرب، يستفيد منه 420 يتيما بشكل مباشر، و2,520 فردا من أسر الأيتام بشكل غير مباشر.

وينفذ المركز مشروع تحسين سبل العيش وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، في محافظات حضرموت، وشبوة، وعدن، ولحج، والجوف، يستفيد منه 3,750 فردا بشكل مباشر، و18,750 فردا بشكل غير مباشر.