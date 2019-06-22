مقاتلات التحالف تصطاد الانقلابيين وتقتل قيادي رازح ومرافقيه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، البيضاء، الضالع

شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات عنيفة على مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء وحجة، استهدفت مواقع للحوثيين شرقي سنحان بصنعاء، وتجمعات ومعدات تابعة للميليشيات الانقلابية في قرية «القائم» بمديرية عبس شمال محافظة حجة، ولقي القيادي الميداني الحوثي لجبهة رازح عبدالله صالح ساري مصرعه مع 8 من مرافقيه في غارة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، وشن التحالف غارة جوية أخرى على تجمعات حوثية في وادي النشبة غرب منطقة بني حسن في ذات المديرية.

وحققت قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي تقدما ميدانيا في جبهتي رازح بصعدة والبيضاء وسط اليمن، وتمكنت من تحرير مناطق ومواقع جديدة في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، فيما لا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم قوات الجيش وانهيار كبير وخسائر فادحة في صفوف الانقلابيين، وأكد قائد اللواء 143 مشاة العميد الركن ذياب القبلي أن الميليشيات الانقلابية تكبدت خلال المعارك خسائر بشرية كبيرة، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية.

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وسيطر الجيش الوطني على تبة «القد» وأجزاء واسعة من «جبل الحصن» في مديرية رازح بمحافظة صعدة معقل ميليشيات الحوثي، وفي مريس الضالع تصدت قوات اللواء الثاني عشر عمالقة لمحاولة تسلل لميليشيات الحوثي على موقعي الحمراء والخليل، وأكد قائد عمليات اللواء الثاني عشر عمالقة في جبهة مريس صبري الحوشبي أن القوات تعاملت مع المتسللين وتمكنت من قتل 8 وجرح عدد آخر من ميليشيات الحوثي الذين حاولوا التسلل ليلا إلى مواقع قوات العمالقة.

وارتفعت وتيرة استهداف المدنيين والأحياء السكنية من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مدينة الحديدة غرب اليمن بشكل متزايد وخطير، وخروقات متواصلة للهدنة الأممية الهشة، حيث قتل العشرات من المدنيين، وأصيب آخرون بقذائف وقناصة الميليشيات الإرهابية في مناطق مديرية الدريهمي والتحيتا جنوب الحديدة.

مشاهدات يمنية