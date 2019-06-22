الإرياني: صمت المجتمع الدولي يضاعف معاناة اليمنيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن تغاضي المجتمع الدولي عن ممارسات ميليشيات الحوثي يتسبب في مضاعفة معاناة أبناء اليمن الإنسانية الناتجة عن الانقلاب على مؤسسات الدولة، وقال خلال مشاركته في المائدة المستديرة بمعهد الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية واشنطن: إن تعامل المجتمع الدولي بهذه الطريقة يشجع الميليشيات الانقلابية على الاستمرار في هذه الممارسات.

ولفت إلى أن صمت المجتمع الدولي على التحديات التي تواجه العاملين الدوليين في مناطق سيطرة الميليشيات يهدد حيادية ومهنية هؤلاء العاملين، وينسف جهود الأمم المتحدة في تحقيق السلام وتحسين الأوضاع الإنسانية الناتجة عن الانقلاب.

وكانت ميليشيات الحوثي الإرهابية دعت عددا من المشايخ والشخصيات الاجتماعية بمحافظة صنعاء ومنتسبي الحرس الجمهوري بذمار إلى زيادة وتيرة الحشد، وتحفيز الشباب والأطفال؛ للالتحاق بالجبهات في أسرع وقت، في محاولة لتعزيز جبهاتها في الساحل الغربي بعد خرقها للهدنة وتجدد المواجهات.