انتزاع 105 ألغام من اليمن في أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض تمكن مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، من انتزاع 105 ألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو الحالي. وتضمنت الألغام التي جرى نزعها لغمين مضادين للأفراد، و47 لغما مضادا للدبابات، و56 ذخيرة غير متفجرة، وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 72 ألفا و381 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت.



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