مجموعة دولية تهدد إيران بعقوبات صارمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ ـ واشنطن

منحت مجموعة عمل دولية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب مهلة لإيران حتى أكتوبر للامتثال إلى قواعد الأمم المتحدة وإلا ستواجه رقابة مالية أكثر صرامة.

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واعترفت «مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية»، خلال اجتماع في ولاية فلوريدا الأمريكية أن إيران حققت تقدما إلا أنها قالت إن الدولة لم تجرم بشكل كاف تمويل الإرهاب من بين قضايا أخرى.

وكانت المجموعة التي تضم 38 دولة حددت في وقت سابق المهلة في يونيو الحالي لامتثال طهران، وذلك خلال اجتماع عقد في فبراير.

وستظل إيران على القائمة السوداء للمنظمة، والتي تضم أيضا كوريا الشمالية.