اعلن المكتب الاعلامي في "تيار المستقبل" في بيان، ان "رئيس الحكومة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، بالاستناد إلى النظام الداخلي، والصلاحيات الاستثنائية الممنوحة له من المكتب السياسي، اصدر قرارا بتعيين مكتب شؤون الاغتراب المركزي، في ضوء قراره السابق بتعيين الوزير جمال الجراح منسقا عاما لشؤون الاغتراب".
وضم المكتب كلا من السادة: أحمد رباح - معتز زريقة - ربيع الايوبي - محمد الحريري - مختار دعيبس - أحمد هاشم - طارق الميس - عدنان سعد - عمر ياسين - نبيل الأحمد - محمد الكنج - محمد الجوزو.
وتضمن القرار تكليف المكتب تقديم اقتراحاته بشأن توجهات وآليات العمل بالتنسيق مع الأمين العام خلال شهر، وإشارة الى استمرار منسقيات الاغتراب في ممارسة تصريف الاعمال، تمهيدا لإعادة تشكيلها.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري يعين مكتب شؤون الاغتراب المركزي في تيار المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.