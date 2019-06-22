الحريري يعين مكتب شؤون الاغتراب المركزي في تيار المستقبل

اعلن المكتب الاعلامي في "​تيار المستقبل​" في بيان، ان "رئيس الحكومة رئيس تيار المستقبل ​سعد الحريري​، بالاستناد إلى النظام الداخلي، والصلاحيات الاستثنائية الممنوحة له من المكتب السياسي، اصدر قرارا بتعيين مكتب شؤون الاغتراب المركزي، في ضوء قراره السابق بتعيين الوزير جمال الجراح منسقا عاما لشؤون الاغتراب".

وضم المكتب كلا من السادة: أحمد رباح - معتز زريقة - ربيع الايوبي - محمد الحريري - مختار دعيبس - أحمد هاشم - طارق الميس - عدنان سعد - عمر ياسين - نبيل الأحمد - محمد الكنج - محمد الجوزو.

وتضمن القرار تكليف المكتب تقديم اقتراحاته بشأن توجهات وآليات العمل بالتنسيق مع الأمين العام خلال شهر، وإشارة الى استمرار منسقيات الاغتراب في ممارسة تصريف الاعمال، تمهيدا لإعادة تشكيلها.