أفادت قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بأن وفدا ترأسته سفيرة ​الاتحاد الاوروبي​ ​كريستينا لاسن​ اطلع في الساعات الاخيرة من رئيس ​لجنة المال والموازنة​ ابرهيم كنعان على التعديلات التي ادخلت على الموازنة، والبنود المرتبطة بالوضع النقدي ومراقبة الاستدانة والانفاق، اضافة الى كيفية مراقبة الهيئات والمؤسسات التي تدير المال العام.

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: وفد برئاسة لاسن اطلع من كنعان على التعديلات التي ادخلت على الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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