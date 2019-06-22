الوزير شقير زار المركز الإقليمي للأمن السيبراني في دبي

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات ​محمد شقير​، في بيان، أن شقير "وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، واهتمامه بأمن لبنان السيبراني"، لبى على رأس وفد، دعوة شركة TATA العالمية للاتصالات والمعلوماتية، لزيارة المركز الإقليمي للأمن السيبراني في دبي، حيث اطلع على التقنيات المعتمدة عالميا والخبرات اللازمة لإنشاء وتشغيل هكذا مراكز.

وبعد الجولة في المركز، عقد شقير والوفد المرافق اجتماعا مع المدير الاقليمي لشركة "تاتا" لمنطقة الشرق الاوسط وأفريقيا Vaneet Mehta وفريق عمل المركز، الذين قدموا شرحا مفصلا عن المركز والمهام والأعمال التي يقوم بها.

وضم الوفد إلى شقير المدير العام للاستثمار والصيانة في ​وزارة الاتصالات​ المهندس باسل الأيوبي ومستشارة رئيس مجلس الوزراء لشؤون المعلوماتية الدكتورة لينا عويدات ومستشاره الدكتور محمد شعبان.

ولفت المكتب الاعلامي إلى أن هذه الزيارة تأتي "في إطار الاهتمام المتزايد بأمن لبنان السيبراني، لما لذلك من أهمية كبيرة في حماية شبكات الانترنت في لبنان".