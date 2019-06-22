كمال الخير: صفقة القرن مصيرها الفشل ومزبلة التاريخ

استنكر رئيس المركز الوطني في الشمال ​كمال الخير​ "مؤتمر البحرين كمقدمة لاطلاق ما يسمى ب​صفقة القرن​ الهادفة الى انهاء ​القضية الفلسطينية​ والغاء منظمة الاونروا تمهيدا لشطب ​حق العودة​ للاجئين الفلسطينيين ونقلهم الى صحراء سيناء".

وحيا "الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لمؤتمر المنامة"، مطالباً الفلسطينيين بـ"التوحد تحت راية المقاومة المسلحة سواء بالحجر او السكين او الصاروخ او الطائرات المسيرة"، ومؤكداً أن "صفقة القرن مصيرها الفشل ومزبلة التاريخ".

كما حيا الخير "القيادة الايرانية الشجاعة الحكيمة والمحمدية الحقيقية التي لا تفرق بين المذاهب الاسلامية على مواقفها الصامدة في وجه العدوان الاميركي"، مهنئا "​الحرس الثوري الايراني​ على اسقاط طائرة التجسس للولايات المتحدة التي تعجز عن الرد".

وأشار إلى أن "الرئيس الاميركي ترامب مربك وحائر"، لافتاً إلى أنه "يعرف أن كلفة العدوان باهظة وأن جيشه لن يتمكن من نقل توابيت القتلى بالسرعة المطلوبة، لان ابواب الجحيم ستفتح على وجود اساطيله البحرية وقواعده العسكرية في المنطقة".