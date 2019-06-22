أكدت وزيرة الدولة للشؤون التنمية الادارية ماي شدياق أن "التعيينات التي اتُفق عليها بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية باسيل لن تمرّ"، مشيرة الى ان "رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أبلغ الحريري في لقائهم أن التعيينات يجت ان تتم حسب الكفاءة".
وفي حديث تلفزيوني شددت شدياق على ان "لبنان قائم على التوازنات ولم نتحول الى نظام رئاسي بعد".
كانت هذه تفاصيل خبر شدياق: جعجع أبلغ الجريري أن التعيينات يجت ان تتم حسب الكفاءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.