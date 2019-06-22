شدياق: جعجع أبلغ الجريري أن التعيينات يجت ان تتم حسب الكفاءة

أكدت وزيرة ​الدولة​ للشؤون التنمية الادارية ​ماي شدياق​ أن "​التعيينات​ التي اتُفق عليها بين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ووزير الخارجية باسيل لن تمرّ"، مشيرة الى ان "رئيس حزب القوات ال​لبنان​ية ​سمير جعجع​ أبلغ الحريري في لقائهم أن التعيينات يجت ان تتم حسب الكفاءة".

وفي حديث تلفزيوني شددت شدياق على ان "لبنان قائم على التوازنات ولم نتحول الى نظام رئاسي بعد".