محمد خواجة: نرفض زيادة الضرائب على الفقراء ومتوسطي الدخل

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة، في حديث تلفزيوني، على رفض زيادة الضرائب على الفقراء ومتوسطي الدخل، لافتاً إلى أن وزير المالية علي حسن خليل يعد إقتراحاً يجرد كل السلع التي من الممكن وضع المزيد من الرسوم عليها.
ورداً على سؤال حول ملف التعيينات، شدد النائب خواجة على أن الوضعين الإداري والإقتصادي لا يسمحان بالمحاصصات.
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