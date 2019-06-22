محمد خواجة: نرفض زيادة الضرائب على الفقراء ومتوسطي الدخل

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​، في حديث تلفزيوني، على رفض زيادة ​الضرائب​ على الفقراء ومتوسطي الدخل، لافتاً إلى أن وزير المالية ​علي حسن خليل​ يعد إقتراحاً يجرد كل السلع التي من الممكن وضع المزيد من الرسوم عليها.

ورداً على سؤال حول ملف ​التعيينات​، شدد النائب خواجة على أن الوضعين الإداري والإقتصادي لا يسمحان بالمحاصصات.