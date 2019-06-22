تيمور جنبلاط التقى وفودا تربوية واهلية ومناطقية واجتماعية وبلدية

التقى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​، ضمن استقبالاته الاسبوعية في قصر المختارة، وفودا تربوية واهلية ومناطقية واجتماعية وبلدية ناقشت معه قضايا متعلقة بحاجات القرى والبلدات الى جانب المدارس و​المؤسسات التربوية​ على المستويات الانمائية والحياتية والخدماتية العامة، وتقدمها رجال دين وفاعليات وشخصيات وهيئات بلدية واختيارية منوّعة. بحضور وزير الصناعة ​وائل ابو فاعور​، والنائب ​بلال عبد الله​، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

والتقى النائب جنبلاط في هذا الاطار وفدا من مشايخ ومخاتير منطقة ​وادي خالد​ برئاسة الشيخ عبد الله آل محمد، عرض له الواقع التربوي الرسمي في المنطقة، وطلب مساعدته في انجاز الملفات والمعاملات الرسمية المتصلة بالمجمع التربوي فيها.

كما التقى وفدا تربويا ضم مدراء مدارس في منطقة المنيا في طرابلس، وضعه بصورة حاجات المدارس وطلب رعايته ودعمه تأهيلها لوجستيا، والحاجة الى فتح مدرسة اضافية. ووفدا من ادارة وجمعية اصدقاء مدرسة "اميركان هاي سكول" في منطقة اللبوة في البقاع عرض لواقع المدرسة من النواحي القانونية وطلب دعم النائب جنبلاط لاستمرارها.

ومن زوّار قصر المختارة ايضا عائلة الراحل علاء ابي فرج ووالدته وشقيقه، ووفدا من عائلة وهبي في بلدة عبيه مع الشاب رامي وهبي من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي قدّم للنائب جنبلاط باقة من الورد عربون شكر وتقدير لوقوفه الى جانبه ورعايته الخاصة له. وجمعية "سوا بالحلم" في السمقانية لعرض واقع الجمعية ورعاية انشطتها.

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كذلك التقى وفدا من نقابة مستخدمي ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ برئاسة النقيب فرنسوا مشعلاني، يرافقه امين عام جبهة التحرر العمالي العام اسامة الزهيري واعضاء من الجبهة، سلم النائب جنبلاط مذكرة تطالب بتعديل المادة 80 من قانون موازنة العام 2019 واستثناء المؤسسة اسوة بالمديرية العامة للطيران المدني الى حين ملئ الشواغر. ووفدا من اصحاب المهن الحرة في بلدة كفرنبرخ الشوف لعرض واقع المهن والمضاربات الجارية بهذا القطاع وتأثيره على مصالحهم.

واجتمع النائب جنبلاط الى وفد من من بلدية سبلين برئاسة محمد احمد يونس بعد الانتخابات الجديدة للبلدية، وآخر من المجلسين البلدي والاختياري في عين زحلتا عرض مطالب انمائية والحاجة الى تأهيل طرق رئيسية وداخلية، ووفد من فوج حرس بلدية بيروت طلب مساندته ترفيعهم اسوة بزملائهم. ومن بلدة الباروك مع عائلة حلاوي ناقش مطالب تهم العائلة، ومن فرع "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" في عين زحلتا شكر له رعايته للعشاء السنوي الذي سيقام 3 آب المقبل ويعود ريعه لبناء مركز للفرع، ومثله من جمعية "اسهام صندوق دعم المريض" لشكر رعايته العشاء السنوي 10 تموز المقبل في عاليه.

وتلقى جنبلاط سلسلة مراجعات من مجالس بلدية وجمعيات واندية وفروعا حزبية في المناطق.