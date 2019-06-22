ميشال ضاهر استقبل مزارعي القمح في البقاع وتابع قضية مستحقاتهم

زار وفد من مزارعي القمح في البقاع مع رئيس مجلس إدارة الإتحاد الوطني للجمعيات التعاونية اللبنانية الدكتور رضا الميس، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ميشال ضاهر​ في مكتبه في الفرزل، وعرض له المشاكل التي يعاني منها المزارعون نتيجة عدم دفع مستحقاتهم عن قيمة موسم القمح عن العام الماضي 2018، وهم على أبواب حصاد الموسم الحالي.

وبحسب بيان عن اللقاء، فإن ضاهر طمأن المزارعين بأنه "قد جرى التواصل لهذه الغاية مع وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ الذي أكد قيامه بدوره بالتواصل مع وزير المالية ​علي حسن خليل​، واعدا بأن وزارة المالية سوف تقوم بدفع المستحقات خلال الأسبوع القادم".

ونوه المجتمعون "بسرعة تجاوب الوزير بطيش وتحركه لوقف هذه المعاناة التي تهدد المزارعين ومواسمهم".