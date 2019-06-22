الخارجية الأردنية اكدت مشاركة الأردن مؤتمر البحرين

أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان ​القضاة​، بأن "عمان قررت المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية"التي دعت إليها ​الولايات المتحدة الأميركية​ في ​البحرين​".

وفي ايار الماضي اصدرت سلطات البحرين والولايات المتحدة الأميركية، بياناً مشتركاً عبرتا فيه عن تطلعهما لورشة العمل المفترض عقدها في البحرين، وأكدتا عمق الشراكة التي تجمعهما وسعيهما المشترك لإنعاش اقتصاد المنطقة، ومنح فرصة لشعوب المنطقة، من ضمنهم الفلسطينيين، لعيش حياة أفضل.

ولفت البيان الى ان "البحرين ستسضيف بالشراكة مع الولايات المتحدة ورشة العمل الاقتصادية (السلام من أجل الازدهار)، في المنامة في 25 و26 حزيران 2019 وستشكل ورشة العمل هذه فرصة جوهرية للقاء الحكومات والمجتمع المدني والقادة الاقتصاديين بهدف تشارك الأفكار ومناقشة الإستراتيجيات، وتوفير الدعم للاستثمارات الاقتصادية المحتملة والمبادرات التي يمكن التوصل لها باتفاقية سلام".