الجزيرة: الأمن المصري يحاصر قرية مرسي ويعتقل العشرات

أفادت قناة "الجزيرة" بأن ​قوات الأمن​ المصري تحاصر قرية الرئيس الراحل ​محمد مرسي​، وتشن حملة مداهمات وتعتقل العشرات.

وتوفي الرئيس محمد مرسي، الإثنين، بعد 6 سنوات قضاها في السجن، إثر إطاحة قادة الجيش به، صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم.

وأثيرت شكوك كثيرة في ملابسات وفاته من قبل سياسيين، وبرلمانيين، وحقوقيين، ومفوضية حقوق الإنسان الأممية، حيث اعتبرها البعض "قتلا متعمدا" بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.