شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون المحاماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم السبت، برئاسة النائب بهاء أبو شقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 للسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 المقدم من النواب سليمان وهدان وثروت بخيت وشريف النادى وذلك من حيث المبدأ.

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واضطرت اللجنة إلى اللجوء إلى التصويت نداءا بالاسم على قرارها بعد حالة الاختلاف بين أعضاءها حول أهمية الانتهاء من إدخال تعديلات محدودة على قانون المحاماه القائم خلال دور الانعقاد الحالى أو ادخال تعديلات كاملة على القانون كاملا خلال دور الانعقاد المقبل.

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وطالب البعض بعمل جلسات حوار مجتمعى قبل البدء فى المناقشة، وقال وكيل اللجنة النائب أحمد حلمى الشريف إن نتيجة التصويت نداءا بالأسم أسفرت عن موافقة 22 نائبا على مشروع القانون، وامتناع 3 نواب، ورفض 12 نائبا، وأكد بهاء أبو شقة أن اللجنة ستبدأ اعتبارا من الغد فى مناقشة نصوص مشروع القانون.

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