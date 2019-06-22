شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يرفع الجلسة العامة للبرلمان وغدا استكمال مناقشة الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، على أن تعقد الجلسة العامة غدا ليستكمل مناقشة موازنة الدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2019/2020.

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وكان المجلس وافق خلال جلسته العامة اليوم على وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، فى مجموعه، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

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كما بدأ المجلس مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2019/2020.

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كما وافق البرلمان أيضا على اتفاق قرض بين مصر وألمانيا بـ 225 مليون يورو لتعزيز الاصلاح الاقتصادى.