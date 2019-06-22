شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تطالب بتدعيم موازنة الأوقاف لتجديد الخطاب الدينى ومحاربة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بتدعيم موازنة ديوان وزارة الأوقاف حتى يكون الأئمة على المستوى المطلوب لتجديد الخطاب الدينى ومحاربة الإرهاب.

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كما طالب بتدعيم موازنة جامعة الأزهر، قائلا: "هناك 600 ألف طالب فى التعليم الجامعى الأزهرى، وجامعة الأزهر تحصل على ميزانية مثل جامعة القاهرة أو عين شمس الذين يضمون 200 ألف طالب فقط".

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ولفت الأزهرى إلى أن الدين العام سبب قلق بالنسبة للجميع وتفوق على مخصصات الدعم بنحو الضعف، قائلا: "فوائد الدين العام تلتهم حوالى 70% من الإيرادات الضريبية، نسأل الله أن يرفع عنا هذا الابتلاء".

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كما أكد على ضرورة علاج التشوهات فى سياسة التشغيل الحالية، قائلا:"طالب امتياز مع مرتبة الشرف والأول على كليته اللغات والترجمة وصايع مش لاقى وظيفة يشتغل فيها، وهناك حالات كثيرة، نحن لا نتماشى مع حالة سوق العمل".

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.