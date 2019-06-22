شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان: بدأنا التحول لموازنة البرامج والأداء تدريجيا وبمنهج علمى سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة بدأت فى التحول إلى نظام البرامج والأداء بالتدريج وبمنهجية علمية سليمة، عبر إعداد الكوادر الوظيفية لتحويل الاعتماد المالى إلى برنامج، موجها الشكر لمجلس النواب والحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتخطيط.

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من ناحيته أعلن النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، مطالبا الحكومة بتوجيه الإنفاق العام فى الطريق الصحيح، وتقليص الاقتراض لتمويل عجز الموازنة، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بالموازنات القادمة خاصة فى المحافظات الحدودية.

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وفى سياق متصل طالب النائب محمود الصعيدى باستحداث إدارة بوزارة المالية تختص بكفاءة الإنفاق، لافتا إلى أنها موجودة فى عدد من الدول، مطالبا أيضا بزيادة مخصصات التعليم حيث أنه يحتاج طفرة نظرا للكثافة الضخمة بالمدارس فوق الـ100 تلميذ للفصل الواحد.

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فى سياق آخر أكدت النائبة ميرفت أليكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن هناك مشكلات تشريعية وأخرى تتعلق ببيئة العمل والعاملين تواجه المصالح الإيرادية، الضرائب العقارية والجمارك والقيمة المضافة.

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وأشارت إلى أهمية وجود عاملين جدد بالمصالح الإيرادية لوجود عجز فى العمالة بها، قائة "لا يوجد عاملين جدد أو قيادات، ومن غير المعقول أن يكون محافظة بها 12 مأمورية ضرائب ولا يوجد بها مدير واحد، هناك ضرورة لإعادة النظرفى اللعاملين بالضرائب للنهوض بالمصالح الإيرادية بالدولة".

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.