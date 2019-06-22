شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة جديدة لأردوغان.. حزب كردى يجدد دعمه لمرشح المعارضة لرئاسة مدينة إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حزب كردى تركى دعمه لمرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو، لرئاسة مدينة إسطنبول فى انتخابات البلدية التى ستجرى غدا الأحد.

وذكرت صحيفة "زمان"، التركية المعارضة، أن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، أعاد تأكيده على دعم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو فى انتخابات إسطنبول المقررة غدا، في رفض واضح الاستجابة للرسالة المنسوبة إلى الزعيم الكردي المعتقل عبدالله أوجلان، والتي قيل إنه طالب الأكراد فيها بالتزام الحياد في الانتخابات.

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أن قياديون أكراد اتهموا الرئيس التركي وزعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم، رجب طيب أردوغان، بمحاولة بث الفرقة والشقاق بين الكرد، عبر ترديده أن أوجلان يطلب من الأكراد الحياد، خلافا للزعيم الكردي المعتقل أيضا صلاح الدين ديمرتاش، الذي طالبهم بدعم مرشح المعارضة، وحديث أردوغان عن تضارب مواقف الرجلين.