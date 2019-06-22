شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يناقش غدا شكاوى اتحاد الكرة ووزارة التعليم ضد إعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى اجتماعها غدا برئاسة الكاتب الصحفى جمال شوقى عضو المجلس ورئيس اللجنة، عدد من القضايا على رأسها شكوى اتحاد كرة القدم ضد صفحة احمد درويش رئيس تحرير أحد البرامج الرياضية المقدمة على شاشة قناة النهار الشخصية وجه اتهامات لمجلس اتحاد الكرة باستخدام عبارات تمثل وقائع كاذبة خاصة بالحصول على تذاكر مجانية خاصة بمباريات البطولة الأفريقية.

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وأشارت الشكوى إلى أن الاتهامات جاءت تصريحا وتلميحا لكنها تشير لرئيس المجلس ونائبة، مضيفة أن المشكو فى حقه تجاهل وجود نظام جديد وصارم لبيع التذاكر مما يعتبر إهانة للمجلس وأعضاءه.

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كما تناقش اللجنة شكوى جديدة مقدمة من رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب الصحى ضد اعلان خاص بشركة مواسير تضمن شائعات عن مياه الشرب فى مصر،كما تناقش اللجنة شكوى من الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم ضد وجيه الصقار الصحفى بالأهرام لتناوله على صفحته بفيس بوك ما اعتبره نائب الوزير سبا وقذفا واضحا وصريحا فى حقه وحق الوزارة.