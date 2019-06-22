شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: ظروف مهنة الصحافة الآن أكثر صعوبة ويجب الحفاظ عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن لجنة القيد للزملاء الجدد الملتحقين بالنقابة تأخرت بسبب ظروف استثنائية تمر بها النقابة والمهنة، بالإضافة إلى انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

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وأضاف رشوان خلال كلمة له فى حفل حلف اليمين للصحفيين الجدد: "إنضموا إلى كتائب العمل في نقابة مر على ميلادها أكثر من 80 عاما، النقابة ليست مجرد كارنيه يُحمل، بل شرف لكل إنسان أن يتباهى به أمام الجميع".

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وشدد ضياء رشوان على أن هذه المهنة صعبة وظروفها أكثر صعوبة، موجها رسالة للصحفيين الجدد، قائلا:" أتمنى أن تحافظوا عليها فى ظروف ليست الأفضل في تاريخ مهنتنا، وأتمنى أن يكون جميع أعضاء مجلس النقابة معكم وورائكم فيما يتعلق بحقوقكم، وأن تكونوا على قدر من تاريخ النقابة وتواصلوا عملكم".

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