شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على قرض ألمانى بـ225 مليون يورو لتعزيز الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبنك التعمير الألمانى بشأن دعم الميزانية وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعى بـ225 مليون يورو والموقع فى 2 ديسمبر 2019.
وتجدٌر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد وافقت على إتاحة تمويل مٌيسر لمصر بمبلغ 450 مليون يورو، من خلال بنك التعمير الألمانى، وذلك على شريحتين كل منهما بقيمة 225 مليون يورو، وذلك خلال عامى 2017، 2018، وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى من التمويل بموجب اتفاق التمويل فى أكتوبر 2017.
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