شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان": تعظيم موارد المحافظات يخفف العبء عن موازنة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من دعوة المحافظات إلى بحث آليات تعظيم مواردها هو تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ودعم موازنات المحافظات والوحدات المحلية لتحقيق عملية التنمية الشاملة.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء اليوم السبت، لمناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات فى ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات، وذلك عن محافظات (المنيا - بنى سويف – المنوفية – الجيزة).

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وأكد "السجيني"، على ضرورة إزالة كل المعوقات أمام المحافظات لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها وتعظيم إيراداتها، قائلا: "لما مصر تنتقل إلى اللامركزية كل هذه التعقيدات ستتلاشي".

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وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى ضرورة أن تستأنس المحافظات بأى تجربة ناجحة لأى محافظة أخرى، تساهم فى تعظيم الموارد وإدخال دخل كبير للمحافظة.