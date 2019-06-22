شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة البرلمان": بند الدعم الحكومى يشهد زيادة بواقع 9 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بند الدعم الحكومى خلال العام المالى 2019/2020، يشهد فى حقيقة الأمر زيادة عن المصروف الفعلى خلال العام المالى الجارى 2018/2019 والمقرر أن ينتهى خلال أسبوع، بواقع 9 مليار جنيه، متابعًا: أقول ذلك تعقيبًا على بعض الزملاء التى تتحدث عن انخفاض نسبة الدعم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم السبت برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثانى منها (2019 / 2020)،ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019 / 2020.

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وأضاف عمر، أن الدعم بعد التنقية أصبحت يذهب إلى المستحق، مشيرًا إلى العديد من الإجراءات التى اتخذتها لجنة الخطة والموازنة من أجل ومنها زيادة الاعتمادات المواجهة لصالح العلاج على نفقة الدولة بمقدار مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة اعتمادات الصرف الصجى لصالح القرى الأكثر فقرًا بواقع مليار جنيه.

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وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على ضرورة أهمية تغير السياسات النقدية المتبعة حاليًا بما يتناسب مع الظروف الأقتصادية الحالية، لاسيما مع ارتفاع سعر الفائدة والتى تصل إلى 18%.