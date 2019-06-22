شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان: التخطيط تعهدت بتوفير الاعتمادات الإضافية للتعليم بالعام المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة قررت إضافة مبلغ 500 مليون جنيه لحافز معلمى رياض الأطفال المعنيين بتطوير منظومة التعليم، كما أنه تم إضافة مبلغ 2.1 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية خلال العام المالى الماضى، وإضافة 1 مليار بالموازنة الجديدة.

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كما أكد عيسى، على أن وزارة التخطيط قالت إن اعتمادات العام الجديد بخصوص تطوير التعليم موجودة بالموازنة الجديدة، كما أن الوزارة تعهدت أنه لو احتاجت الوزارة أى مبالغ خلال العام المالى سيتم توفيرها.

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وفيما يتعلق بموازنة وزارة الصحة لفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الوزارة طلبت مبلغ 17 مليار جنيه لتطوير مستشفيات السويس والإسماعيلية والأقصر، فى حين أن الوزارة أنفقت 4.5 مليار جنيه على تأهيل مستشفيات بورسعيد، قائلا "كيف ستنفق 17 مليار على مستشفيات السويس والإسماعيلية والأقصر رغم أن الموازنة بها اعتمادات لتطويرها بالفعل".

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وأوضح عيسى، أن قانون التأمين الصحى الشامل به مادة تنص على أن الهيئات الموجودة بالقانون تستطيع التعاقد مع المؤسسات الصحية الموجودة بتلك المحافظات لتقديم الخدمات الطبية، قائلا "لو عملنا خريطة للمراكز الطبية والمستشفيات بتلك المحافظات والاستفادة من النص القانونى سيوفر ذلك موارد ضخمة".

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.