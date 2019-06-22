حميدتي: لا يمكن أن تأخذ المعارضة السودانية 67% من المجلس التشريعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ"حميدتي"، إن المعارضة في بلاده لا يمكنها أن تأخذ 67 بالمئة من عدد مقاعد المجلس التشريعي.

وأضاف في مؤتمر جماهيري، نقلته شبكة "روسيا اليوم"، أن المجلس لم يقل إنه لن يتفاوض مع قوى الحرية والتغيير السوداني، لافتًا إلى أن البلاد بحاجة لحكومة تسيير أعمال لحين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.

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وقال قائد قوات الدعم السريع، إن القوات جزء من القوات المسلحة ومهما حاولوا الإيقاع بين الشعب والجيش لن يزدهم إلا تماسكا.

وتظاهر مئات السودانيين في عدد من عواصم الولايات للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة للمدنيين مع استمرار حالة الاضطراب منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

واحتشد المحتجون في مدن "ود مدني" و"الأبيض" و"بورتسودان"، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة، بالإضافة إلى تظاهر العشرات في العاصمة الخرطوم وهم يلوحون بعلم بلادهم وسط هتافات تنادي بالسلطة المدنية.