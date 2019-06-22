سامسونج تعتزم إطلاق "جالكسي فولد" القابل للطي قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق أول هواتفها الذكية القابلة للطي "جالكسي فولد" قريبًا، والذي طال انتظاره والبالغ ثمنه 1980 دولارًا، وذلك وفقًا لما كشفه مسؤول تنفيذي في شركة "Samsung Display" التابعة لشركة سامسونج للإلكترونيات.

وقال نائب رئيس شركة "Samsung Display"، كيم سونج تشول، في خطاب ضمن فعاليات مؤتمر عقدته منظمة "KIDS" الكورية بتاريخ 18 يونيو: "تغلبنا على معظم مشكلات الشاشة، وأصبح جهاز جالكسي فولد جاهزًا للوصول إلى السوق، دون تحديد تاريخ الإطلاق".

وأضاف "لدي توقعات كبيرة للجهاز، بحيث سيحظى جالكسي فولد عند إطلاقه بالكثير من الاهتمام في السوق".

وتُعد "Samsung Display" المزود الرئيسي للشاشات القابلة للطي، ويأتي تصريح المسؤول التنفيذي بعد أن تأجل إطلاق الهاتف لعدة مرات في وقت سابق بسبب مشكلات الشاشة، لكن يبدو أن "سامسونج" قد تمكنت من حل معظم المشاكل المرتبطة بالشاشة.

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وكان من المقرر في البداية أن يصل "جالكسي فولد" إلى المتاجر الأمريكية والكورية الجنوبية خلال شهري أبريل ومايو على التوالي، لكن توقف العديد من وحدات المراجعة عن العمل بعد استخدامها أدى إلى استدعاء سامسونج للجهاز، وإيقاف عملية الإطلاق.

وقال المستخدمون: "إن الشاشة بدأت بالوميض والتحول إلى اللون الأسود قبل أن تصبح غير صالحة للاستخدام تمامًا، ويُعتقد أن المشكلات تنبع من المفصل، مما تسبب في الكثير من الضغط على الشاشة".

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، قال متحدث باسم "سامسونج": "سنتخذ تدابير لتعزيز حماية الشاشة، وسنقوم بتعزيز الإرشادات الخاصة بالرعاية واستخدام الشاشة، بما في ذلك الطبقة الواقية، حتى يحصل عملاؤنا على أقصى استفادة من جالكسي فولد".

ومن جهتها لم تعلق "سامسونج" بعد على تصريحات المسؤول التنفيذي في شركة "Samsung Display".​