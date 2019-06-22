محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:
ألقت حملة مكبرة لمديرية التموين في الدقهلية، اليوم السبت، القبض على عامل في قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظ الدقهلية، لقيامه بتجميع 167 أسطوانة غاز بنية بيعها في السوق السوداء.
وضبطت الحملة برئاسة عبدالحكيم الشربيني، 155 أسطوانة غاز منزلي سعة الواحدة 12.5 و12 أسطوانة غاز تجاري سعة الواحدة 25 كيلو، بحيازة "محمد ع." في قرية المعصرية بقصد تجميعهم للاتجار في السوق السوداء.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 284 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة بلقاس، لمخالفته القرار 109 لسنة 1980 لتجميعه أسطوانات الغاز بالمخالفة للقانون.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على عامل خزّن 160 أسطوانة بوتاجاز لبيعها في السوق السوداء بالدقهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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