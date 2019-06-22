وزير التعليم العالي يستعرض محاور تطوير القطاع الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا شبل:

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، اجتماعه الشهري برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأحاط الوزير المجلس بنتائج الاجتماع الذى عقد مع رئيس الوزراء بشأن تطوير القطاع الصحي والتعليم الطبي فى مصر على كافة المستويات بالتعاون مع وزارة الصحة؛ بهدف تطوير منظومة التعليم الطبى والتدريب والدراسات العليا، وتطويرالمستشفيات الجامعية.

ناقش الاجتماع كافة عناصر المنظومة وكيفية تطويرها خلال الفترة القادمة، كما تناول الاجتماع مع رئيس الوزراء إجراءات إنشاء كليات الطب البشرى على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة على السواء، والتعاون مع وزارة الصحة لتدريب طلاب كليات الطب بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، لتوفير كوادر من الأطباء المؤهلين للعمل داخل منظومة الصحة، والتعاون مع وزارة الصحة فى تطوير الأداء بالمستشفيات الحكومية، وتنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة الصحة لتيسير إجراءات التسجيل للدراسات العليا لأطباء وزارة الصحة خلال الفترة القامة؛ لتنمية قدراتهم وخبراتهم فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وحسب بيان المجلس، اليوم السبت، قدم الوزير في بداية الاجتماع التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري للنجاح الباهر لحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والذى يضاهى تنظيم البطولات العالمية، وأثبت قدرة مصر والمصريين على تحقيق النجاح خلال فترة وجيزة، بما يؤكد قدرة مصر وريادتها وتقدمها، وعودة الجماهير إلى الملاعب وتطوير البنية التحتية الرياضية بمستويات عالمية.

Advertisements

كما قدم الوزير التهنئة أيضًا على إنشاء جامعة الأقصر بعد أن كانت فرعاً لجامعة جنوب الوادى، وبذلك تكون الجامعات الحكومية قد شهدت إضافة ثلاث جامعات جديدة خلال العام الجامعى الحالى وهى جامعات (مطروح ـ الوادى الجديد ـ الأقصر)، بما يتماشى مع خطة الوزارة لإتاحة فرص التعليم العالى بكافة محافظات الجمهورية.

وأكد الوزير، التوجه بإنشاء الجامعات الحكومية، جامعات أهلية خلال الفترة القادمة.

ووجه الوزير بضرورة اهتمام كافة الجامعات بالمساهمة الإيجابية في تطوير العشوائيات بكافة محافظات الجمهورية، وكذلك الاهتمام بكافة أنواع الأنشطة الطلابية ومشاركة الطلاب في المعسكرات الصيفية خلال فترة الأجازة.

وأوضح الوزير أنه استعرض أمام مجلس الوزراء فى جلسة يوم الأربعاء الماضى 19 يونيو 2019 تنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر والمشروعات القومية المختلفة التى يشهدها التعليم العالى والبحث العلمى.