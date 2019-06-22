"اتصالات النواب" تجدد مناقشة أزمات مكاتب البريد بملوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم السبت، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عمرو حسن غلاب بشأن عدم توافر مكاتب بريد صرف المعاشات ببعض قرى مكتب ملوى محافظة المنيا.

أكد النائب عمرو غلاب، في طلب الإحاطة أنه سبق وأثار هذه الإشكاليات مرة سابقة في اجتماع للجنة الاتصالات خاصة أنها تهم المواطن، وتمثل عائق أمام حصوله على مستحقاته في نهاية كل شهر، مشيرًا إلى أن معاناة المواطن وخاصة من هم من أصحاب المعاشات في الانتقال من القرى إلى المدن بشكل شهري يكلف الكثير في مقابل الحصول على مستحقاته بالإضافة إلى الزحام وتعرض البعض للإهانات من وقت لآخر.

ولفت إلى أنه عقب إثارة هذا الملف بالبرلمان تواصل مع رئيس هيئة البريد عصام الصغير، ولمس "إرادة الحل"، من جانبه ومن قبل المسئولين في هيئة البريد للتغلب على مثل هذه الإشكاليات، وتم التنسيق مع أجل أن تكون هذه التحركات على الأرض، وأن تكون هناك أيضا متابعة لتواجد الموظفين في مكاتبهم وعدم تعطيل العمل، خاصة أن جزء كبير من الإشكالية متعلق بعدم تواجد الموظف الذي يقوم بصرف المستحقات،

وتابع : "أدرك وجود العجز في الهيئة من قبل الموظفين ولكن وجود مكتب بريد يتطلب موظفين يعملون على تحقيق مصالح المواطنين".

من جانبه قال ممثل هيئة البريد، بأنه تم التوافق على حل الإشكاليات المطروحة بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء فيما يتعلق بتوفير موظفين بالمقرات الرئيسية بالقرى من منازل العمد ومراكز الشباب، لتخفيف الزحام وأيضا التنسيق الكامل مع النائب بشأن أي إشكاليات أخرى للتغلب عليها، والتعاون لحلها.