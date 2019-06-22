"حميدتي" يشكر مصر والسعودية والإمارات على مساعدة الشعب السوداني

وجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الشكر لمصر والسعودية والإمارات على ما قدمته من مساعدات للشعب السودان.

وقال "إن مصر والسعودية والإمارات

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قدمت مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه".

وشدد حميدتي في مؤتمر صحفي اليوم السبت على ضرورة تشكيل حكومة تسيير أعمال

بأسرع وقت ممكن حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة، مؤكدا على أن المجلس لا يسعى إلى السلطة.



وأشار إلى أن المجلس العسكري الانتقالي يستمد قوته من التأييد الشعبي، وأن قوات الدعم السريع هي جزء من القوات المسلحة السودانية.