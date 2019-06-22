مبعوث أمريكي : إيران تحاول السيطرة على الشرق الأوسط

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هوك :"إن إيران تحاول السيطرة على الشرق الأوسط".
وأضاف هوك - في مقابلة مع قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت - أن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات على النظام الإيراني الذي زرع العنف في
وأشار إلى أن العقوبات النفطية ستحرم النظام الإيراني من عوائد قدرها نحو 50 مليار دولار، وهي السياسة الأنسب ضد طهران.
وأوضح أنه أجرى مباحثات جيدة في السعودية والإمارات، مفندا في الوقت ذاته ما نشره الإيرانيون حول إرسال واشنطن رسالة لهم عبر سلطنة عمان، مبينا أن طهران رفضت كل الوساطات التي عرضت عليها من قبل الدول المختلفة.
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