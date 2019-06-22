قال رئيس قسم المجموعة الهيدروغرافية في أسطول الشمال الروسي، أليكسي كورنيس إن المجموعة ستقوم في العام الجاري بإدخال تعديلات على خريطة روسيا وضم عدة جزر اكتشفت مؤخرا في منطقة القطب الشمالي إليها.
وأضاف كورنيس، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسيةاليوم /السبت/: "أن هناك ست أو سبع جزر سيتم تأكيد وجودها خلال البعثة الاستكشافية"، مشيرا إلى أن كبرى هذه الجزر يبلغ طولها أكثر من 500 متر".
وتابع: "أن مناطق اليابسة غير
وستتوجه البعثة المذكورة إلى المنطقة في الفترة بين أغسطس وسبتمبر من العام الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا توسع حدودها الجغرافية على حساب القطب الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.