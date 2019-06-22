المبعوث الأممي يلتقي قائد الجيش الليبي في بنغازي

التقى المبعوث الأممي، غسان سلامة، اليوم السبت، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في بنغازي.

وحسبما أفادت وكالة الانباء الليبية (وال) بأن اللقاء بينهما تطرق إلى الأسباب التي أدت إلى إطلاق القوات المسلحة عملية "طوفان

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الكرامة" لتحرير طرابلس من المليشيات المسلحة.

كما تطرق اللقاء إلى الوضع الإنساني في طرابلس، وسُبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي.

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