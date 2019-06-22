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فلاديمير زيلينسكي: لا ينبغي أن يألف الأوكرانيون الحرب

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دعا رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي المواطنين إلى تذكّر ما قدمه أولئك الذين دافعوا عن البلاد، وكذلك بذل الجهود حتى لا تصبح الحرب من الأمور المألوفة بالنسبة للأجيال القادمة.

 

وقال زيلينيسكي في حديث بمناسبة "يوم الذاكرة والحزن"، الموافق 22 يونيو: "اقتحمت الحرب العالمية الثانية ديارنا، وغطت كامل أراضي أوكرانيا، وأصابت تلك الحرب كل عائلة في أوكرانيا.

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يجب أن نتذكر تلك السنوات الفظيعة، ونتذكر مآثر الذين دافعوا عن بلادنا".

 

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وأضاف زيلينسكي، أن الحرب لا تجلب دائما، إلا الدمار والدم والمعاناة.

وأعلن 22 يونيو، "يوما للذاكرة والحزن"، وذلك وفقا لمرسوم الرئيس الروسي بوريس يلتسين عام 1996.

 

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