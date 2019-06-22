ترامب يلوّح بفرض عقوبات على إيران والخيار العسكري مطروح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت :"إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران في مسعى لمنعها من امتلاك أسلحة نووية، مضيفًا

أن العمل العسكري لا يزال مطروحًا".

أدلى ترامب بالتصريحات لصحفيين في البيت الأبيض وذلك

بعدما ألغى يوم الجمعة ضربة عسكرية ضد إيران كانت تستهدف الرد على إسقاطها طائرة عسكرية أمريكية مسيرة.

وكانت إيران أعلنت إسقاطها لطائرة أمريكية دون طيار بزعم دخولها مجالها الجوي.