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ترامب يلوّح بفرض عقوبات على إيران والخيار العسكري مطروح

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت :"إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران في مسعى لمنعها من امتلاك أسلحة نووية، مضيفًا

أن العمل العسكري لا يزال مطروحًا".

أدلى ترامب بالتصريحات لصحفيين في البيت الأبيض وذلك

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بعدما ألغى يوم الجمعة ضربة عسكرية ضد إيران كانت تستهدف الرد على إسقاطها طائرة عسكرية أمريكية مسيرة.

وكانت إيران أعلنت إسقاطها لطائرة أمريكية دون طيار بزعم دخولها مجالها الجوي.

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