ترامب يلوّح بفرض عقوبات على إيران والخيار العسكري مطروح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت :"إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران في مسعى لمنعها من امتلاك أسلحة نووية، مضيفًاأن العمل العسكري لا يزال مطروحًا".
أدلى ترامب بالتصريحات لصحفيين في البيت الأبيض وذلك
وكانت إيران أعلنت إسقاطها لطائرة أمريكية دون طيار بزعم دخولها مجالها الجوي.
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