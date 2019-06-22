الإفراج عن مواطن أردني احتجزته ميليشيات الحوثي الإرهابية لأكثر من عام

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم السبت، الإفراج عن مواطن أردني كان محتجزاً من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في اليمن منذ أكثر من عام، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي بيان صحفي، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، إن "المواطن الأردني الذي كان محتجزاً من قبل ميليشيات الحوثي في اليمن منذ منتصف فبراير من العام 2018، وصل مطار الملكة علياء الدولي بعد أن اكتملت إجراءات نقله من جمهورية اليمن الشقيقة إلى الأردن".

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وأضاف الناطق باسم الخارجية الأردنية أنه "وبتعاون وتنسيق بين الوزارة وأجهزة الدولة الأردنية، فقد أثمرت هذه الجهود عن الإفراج عن المواطن الأردني وتأمين عودته إلى المملكة".

وتابع القضاة قائلاً إنه "تم إصدار وثيقة سفر اضطرارية للمواطن ليتمكن من العودة، وقد وصل اليوم إلى المملكة وهو بصحة جيدة".