ترامب يجهز لعقوبات جديدة ضد إيران ويؤكد أن العمل العسكري لا يزال مطروحاً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران في مسعى لمنعها من امتلاك أسلحة نووية، مضيفاً أن العمل العسكري لا يزال مطروحاً على الطاولة.

وأدلى ترامب بالتصريحات لصحفيين في البيت الأبيض وذلك بعدما ألغى، أمس الجمعة، ضربة عسكرية ضد إيران كانت تستهدف الرد على إسقاطها طائرة أميركية مسيّرة.

ولفت ترامب إلى أن حصول إيران على السلاح النووي "ضرب من ضروب المستحيل"، لافتاً إلى أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف إلى منعها من الحصول على أسلحة نووية. وأعرب عن أمله بأن يتمتع النظام الإيراني بالذكاء الكافي لمراعاة مصالح شعبه، مشيراً إلى إنه سيتوجه إلى منتجع كامب ديفيد لإجراء مشاورات حول إيران.

وقال الرئيس الأميركي، أمس الجمعة، إنه أوقف تنفيذ ضربة عسكرية على إيران لأن الرد بهذه الطريقة على إسقاط طهران طائرة استطلاع أميركية مسيّرة كان سيخلف خسائر غير متناسبة في الأرواح تقدر بنحو 150 شخصاً، وألمح إلى أنه ما زال منفتحاً على إجراء محادثات مع طهران.

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