إيران تعدم متعاقداً سابقاً مع وزارة الدفاع بتهمة "التجسس" لـ "سي آي إيه"

ذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيراني اليوم السبت، أن إيران أعدمت متعاقداً سابقاً في المنظمة الجوية - الفضائية بوزارة الدفاع، بتهمة التجسس لحساب المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه).

وأضافت الوكالة، أن جلال حاجي زوار ترك وظيفته قبل تسع سنوات، وأدانته محكمة عسكرية بعد تحقيق كشف عن وثائق ومعدات للتجسس في منزله.

وقالت الوكالة إن الإعدام تم في سجن رجائي شهر بإقليم كرج غربي طهران، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

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