كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير شئون تركية: ترشح أكرم أوغلو يعتبر تحدي وتهديد كبير لـ أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كرم سعيد، الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن ترشح المعارض التركي أكرم أوغلو، لانتخابات اسطنبول يعتبر تحدي وتهديد كبير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن "أكرم إمام أوغلو" رجل له كاريزما وتأثير واسع، واستطاع أن يخترق قلوب وعقول قطاعات كبيرة في صفوف المجتمع التركي، حتى في صفوف حزب العدالة والتنمية التابع لـ "اردوغان".

وأشار الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إلى أن أحمد داود أوغلو، وزيرخارجية تركيا السابق وعبدالله جول، رئيس تركيا السابق دافعاعن نتيجة انتخابات إسطنبول السابقة.

