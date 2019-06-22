كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير شئون تركية: اسطنبول لها أهمية خاصة عند حزب أردوغان لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كرم سعيد، الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن إسطنبول لها أهمية خاصة عند حزب الرئيس التركي رجب أردوغان؛ لأنها قلب ومركز اقتصاد تركيا، موضحًا أن معظم الضرائب التي تحصلها حكومة تركيا تخرج من إسطنبول.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن إسطنبول تشارك في ثلث الناتج المحلي في تركيا من خلال عدد كبير من الشركات الموجودة بإسطنبول.

وأشار إلى أن المدينة والمدن الأخرى التي خسرها حزب "أردوغان" تمثل 65% من مصادر دخل تركيا، مشيرًا إلى أن حصول المعارضة على إسطنبور أمر يمثل خطورة على حزب "العدالة والتنمية".

