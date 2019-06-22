كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقوقي فلسطيني: الاستيطان ينصب الحواجز بـ "الخليل" لتعزيز الهوية الإسرائيلية وتقييد حركة الفلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عيسي عمرو، الناشط الحقوقي، إن مشكلة الخليل جزء لا يتجزأ من مشكلة فلسطين ككل، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني من ممارسات الاستيطان في الضفة الغربية.

وأضاف عمرو، خلال مداخلة هاتفيه له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن الفلسطينيون يعانون من الحواجز حيث يوجد أكثر من 360 عائق حركي بالضفة الغربية، تعيق المواطنين من التنقل بين المدن والكرى الفلسطينية فأصبح الحال أشبه بسجن كبير يحاصر الشعب الفلسطيني.

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وأشار الناشط الحقوقي إلى أن الاستيطان ينصب الحواجز بالخليل لتسهيل حركة المستوطنين وتقييد حركة الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تنوي الإعلان عن أن الخليل مدينة إسرائيلية لتعزيز الهوية الإسرائيلية.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة حركة المواطنين الفلسطينيين في المناطق المغلقة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية من خلال الحواجز العسكرية، حيث وصل عدد الحواجز في أحدث إحصائية حقوقية وإنسانية إلى أكثر من مئة حاجز، في وقت يُسمح للمستوطنين بالتحرك بحرية تحت حماية جيش الاحتلال.