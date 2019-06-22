كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشير حفتر يستقبل المبعوث الأممي بمقر القيادة العامة في الرجمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم السبت الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الرجمة.

الجانبين تطرقا وفقاً لتغريدة نشرتها البعثة الاممية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” الى الأسباب التي أدت الى اندلاع الاشتباكات القائمة حالياً والى الوضع الإنساني في طرابلس.

وبحث المشير حفتر وسلامة سبل الإسراع في الانتقال لمرحلة الوصول الى حل سياسي.

كان من المقرر عقد مؤتمر صحفي لكن تم إلغاؤه وتوجه بعدها المبعوث الاممي الى تونس.