كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تعيد تأهيل 126 من مقاتلي حركة الشباب السابقين في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة إن 126 من مقاتلي الشباب السابقين قد أكملوا برنامج إعادة التأهيل وهم مستعدون لإعادة الإدماج.

وقد تخرج المقاتلون السابقون من مركز بيدوا لإعادة التأهيل ، في ولاية جنوب غرب الصومال ، يوم الجمعة بعد الانتهاء من برنامج مكثف لإعادة التأهيل.

وقال عدن حسين ، مسؤول المشروع الوطني المسؤول عن برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في المنظمة الدولية للهجرة ، إن برنامج إعادة التأهيل سوف يشجع المزيد من الشباب في حركة الشباب على إلقاء السلاح والمساهمة في السلام في البلاد.

كما قال حسين ، وفقا لبيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال مساء أمس الجمعة: "المقاتلون السابقون تلقوا العديد من دروس التدريب المهني ، من بينها الكهرباء والبناء والخياطة وكذلك اللحام".

ودعا إلى مزيد من الدعم للبرنامج ، قائلاً إن الشباب لا يمكن محاربتهم باستخدام الأسلحة فحسب ، بل وأيضًا من خلال التدريب وإعادة دمج المقاتلين السابقين.

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وقال حسين في اشارة الى البرنامج "هذه هي الطريقة المثلى ونأمل أن يندمج الخريجون في المجتمع وأن يكونوا بناءين في مجتمعاتهم".

وقد تلقى خريجو البرنامج ، الذين يتألفون من شباب من مختلف أنحاء البلاد ، التدريب المهني والدعم النفسي في المركز.

كما دعمت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال والمنظمة الدولية للهجرة وشركاء التنمية الآخرون إنشاء مراكز مماثلة لإعادة التأهيل والانتقال في مقديشو وبيليتوين وكيسمايو.

وقال إلياس علي نور ، مدير برنامج جنوب غرب الولاية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ، إن البرنامج أثبت نجاحه ، مشيرًا إلى أن مئات الشباب الذين انشقوا عن الشباب قد تم تدريبهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

وقال نور "سنستقبل ونرحب بأيدي أكبر عدد ممكن من المقاتلين".