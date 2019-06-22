كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال تتطلع إلى انتخابات سلمية رغم التحديات السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب كبار المسؤولين الصوماليين عن تفاؤلهم بأن تجري البلاد انتخابات سلمية وذات مصداقية في 2020/2021 على الرغم من التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

وحث المسؤولون ، الذين حضروا مؤتمرا استمر أربعة أيام نظمته بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ، جميع الوكالات الحكومية المشاركة في الأعمال التحضيرية للعمل معا لتحقيق حق الاقتراع العام للبالغين.

وقالت حليمة إسماعيل إبراهيم ، رئيسة اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في الصومال في بيان صدر يوم السبت بعد المؤتمر "أطلب من البرلمانيين في هذه الورشة الدعوة إلى" صوت واحد للشخص "داخل مجلس الشيوخ ومجلس النواب للإسراع في إصدار قانون الانتخابات" .

كما أطلقت الهيئة الانتخابية خارطة طريق مدتها خمس سنوات في عام 2018 للمساعدة في توجيه وإدارة وإدارة انتخابات "الصوت الفردي" في البلاد في 2020-2021.

توفر خارطة الطريق ، التي تم تطويرها بدعم من بعثة الأمم المتحدة ، إرشادات لجميع الأنشطة التي ستقوم بها اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في الصومال وستخضع للمراجعة الدورية.

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وخلال المؤتمر حول الأمن الانتخابي وحل النزاعات ، قال إبراهيم إن قانون الانتخابات أمر حاسم في توجيه الاستعدادات والتنفيذ وإدارة الانتخابات المقبلة ، وحث البرلمان على تمرير القانون على وجه السرعة.

ما برحت مجموعات المجتمع المدني تضغط من أجل سن القانون الانتخابي قائلة إنه سيساعد على تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في البلاد.

وقال المسؤول السياسي البارز في بعثة الاتحاد الأفريقي ، الحاج سبيرومبي ، إن الصومال يسير على الطريق الصحيح لتحقيق انتخابات آمنة ونزيهة.

ومن جانبه قال سيبيرومبي: "ندرك جميعًا أن الصومال لم يجر هذا النوع من الانتخابات منذ 50 عامًا ، لذا فإن جوهر التخطيط والتنسيق ووجود استراتيجية قائمة هو ما نعمل عليه في الوقت الحالي".

كما ناقشت ورشة العمل أيضًا النزاعات الانتخابية التي قد تنشأ ، باستخدام التدريبات السابقة ، خاصة انتخابات 2012 و 2016 ، كأمثلة.

وقال يوسف علي محمد ، المدير العام لوزارة الأمن الداخلي الصومالية ، إن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لضمان وجود عدد كاف من الضباط لتأمين جميع المناطق الانتخابية.