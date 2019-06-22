كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير الخارجية المصري يشارك الإجتماع التنسيقي لمنتدى الصين وإفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية حمدي لوزا، في اجتماع التنسيق الوزاري لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، الذي سيعقد يومي الاثنين والثلاثاء في بكين.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان صدر اليوم السبت، أن الإجتماع يأتي لمتابعة نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، التي عقدت يومي 3 و4 سبتمبر 2018 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف البيان أن لوزا سيلقي خطاب مصر في هذا الحدث نيابة عن وزير الخارجية سامح شكري.

ومن المقرر أن يعقد الدبلوماسي المصري عددًا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين الصينيين ورؤساء الوفود الأفريقية المشاركة في الاجتماع.

