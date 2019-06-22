نصف مليون طفل من الروهينجا يواجهون مستقبل مظلم بسبب حرمناهم من التعليم

نصف مليون طفل في مخيمات اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش معرضون للحرمان من التعليم بحسب تقارير دولية، جاء هذا خلال تقرير أذاعته قناة الغد حول مصير الأطفال النازحين من الروهينجا وحقهم في التعليم.

وأفاد التقرير بأن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" حذرت من المستقبل المظلم الذي قد ينتظر أطفال أقلية الروهينجا في ظل عدم توفر فرص للتعليم في بنغلاديش التي تعارض إدماجهم في المجتمع، حيث كانت حكومة رئيسة الوزراء في بنجلاديش قد أمرت العام الجاري جميع المدارس بطرد أطفال الروهينجا.

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وأشار التقرير إلى أن هناك ما يقرب من نصف مليون طفل جاءوا هربًا من تطهير عرقي في بورما، كما وتعتبر بنجلاديش النازحين من الروهينجا ضيوفًا مؤقتين وتعارض إدماجهم أو تأصيلهم في مجتمعها.

وأوضح التقرير أن المنظمات الغير حكومية واليونيسف أنشأت 1800 مركز تعليمي يتلقى فيه حوالي 180 الف طفل دروسا قريبة من التعليم المدرسي وتقتصر على المرحلة الابتدائية.