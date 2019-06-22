مقتل 5 مدنيين في غارات على إدلب

وشهدت المنطقة هدوءاً نسبياً بعد توقيع الاتفاق في سبتمبر إلا أن قوات النظام صعّدت منذ فبراير(شباط) قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية اليها لاحقاً.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن التصعيد في منطقة إدلب، التي يقطنها 3 ملايين شخص، قد يتسبب بواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية منذ بدء النزاع في سوريا في عام 2011.