كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 مدنيين في غارات على إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتتّهم دمشق أنقرة الداعمة للفصائل بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاق.
وشهدت المنطقة هدوءاً نسبياً بعد توقيع الاتفاق في سبتمبر إلا أن قوات النظام صعّدت منذ فبراير(شباط) قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية اليها لاحقاً.
وزادت وتيرة القصف بشكل كبير منذ نهاية شهرأبريل.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن التصعيد في منطقة إدلب، التي يقطنها 3 ملايين شخص، قد يتسبب بواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية منذ بدء النزاع في سوريا في عام 2011.
وبحسب المرصد فإنّ القصف السوري والروسي على هذه المنطقة أسفر منذ نهاية أبريل عن مقتل أكثر من 460 مدنياً.
كما أسفر عن تضرّر 23 مستشفى ودفع 330 ألف شخص للنزوح إلى مناطق أكثر أمناً غالبيتها بالقرب من الحدود التركية، وفقاً للأمم المتحدة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، روسيا، وتركيا، إلى العمل "بدون تأخير على استقرار الوضع" في محافظة إدلب.