كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشطاء في باكستان: اعتقالات قادتهم تبشر بحملة قمع حكومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد مصادمات مميتة بين القوات والناشطين في موقع أمني في شمال باكستان، يقول منظمو حركة حقوقية أزعجت الجيش القوي إن حملة التخويف ضدهم قد اشتدت، حيث تم اعتقال العديد من كبار القادة.

حيث ينكر الجيش حملة قمع ضد حركة البشتون تحفظ (PTM)، التي تشن حملات ضد عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري للبشتون والأقليات العرقية الأخرى، لكنها تقول إنها تعمل ضد منتهكي القانون.

قال منظور بشتون، وهو شخصية جذابة في حركة البشتون تحفظ، إنه شاهد أقرب مساعديه محتجزين، كما تم اعتقال اثنين من المشرعين الذين يشكلون جزءًا من قيادة المجموعة.

وأضاف بشتون، الذي يقول إنه العضو الوحيد في القيادة الجوهرية للمجموعة وليس في الحجز، إنهم يريدون الآن إيقاف الحركة، "لقد ألقوا القبض مباشرة على القيادة وبدأوا حملة لتشويههم (على وسائل التواصل الاجتماعي)."

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حيث أدى نداء حركة البشتون تحفظ بين أكثر من 35 مليون من البشتون في باكستان - وانتقاده المباشر غير المعتاد للجيش القوي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة - إلى نزاع مع السلطات، الذين يزعمون أنه يتم تمويله من قبل دول مجاورة معادية.

وقد مُنعت المجموعة من الوصول إلى أجزاء من البلاد، وحاولت قوات الأمن بانتظام إيقاف تجمعاتها من خلال اعتقال العمال.

كما يعتقد بعض المحللين وكبار أعضاء حركة البشتون تحفظ أن الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت القادة والمساعدين كانت محاولة لعزل البشتين داخل المجموعة واستفزاز المزيد من العناصر المتشددة في رد فعل عنيف يمكن بعد ذلك استخدامه كذريعة للتحرك ضده.

وقال الجناح الصحفي العسكري إنه لم تكن هناك حملة ضد حركة البشتون تحفظ وأن قوات الأمن تصرفت بموجب القانون.

